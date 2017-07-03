Приток портфельных инвестиций в российские активы за март — июнь составил 2,1 млрд долларов, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, комментируя данные EPFR Global.

«Статистика EPFR Global учитывает не только ориентированные исключительно на Россию фонды, но и фонды, направляющие на российский рынок часть капитала. Она свидетельствует о притоке портфельных инвестиций в Россию, в марте — июне 2017 года составившем порядка 2,1 миллиарда долларов», — пояснили в пресс-службе Банка России.

В пятницу инвестбанк «Ренессанс Капитал» выпустил аналитический обзор, в котором говорилось, что отток инвестиций из ориентированных на российские акции фондов за март — июнь составил 1,6 млрд долларов, что является максимумом более чем за три года.

Банк России также обратил внимание на то, что при оценке динамики портфельных инвестиций в Россию необходимо учитывать данные как по фондам акций, так и по фондам облигаций.



«По данным EPFR Global, отток капитала из фондов акций, ориентированных на РФ, частично компенсировался притоком в фонды облигаций», — добавили в пресс-службе ЦБ.