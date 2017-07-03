Новый законопроект конгресса США, предусматривающий новые санкции против России, может быть обсужден американцами и европейцами на предстоящем саммите G20, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Как напоминает РИА Новости, сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США «продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2», принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине», говорится в тексте законопроекта.

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США.

«Трудно охарактеризовать реакцию в Европе лучше, чем это сделали представители руководства Германии и Австрии — стран, непосредственно заинтересованных в реализации проекта, — которые напомнили США, что вопросы энергетической безопасности Европы — все-таки дело самих европейцев, а не США. Ситуация, конечно, непростая, но здесь уже вопрос о взаимоотношениях среди западного сообщества. Я не исключаю, что эта тема будет обсуждаться в разных форматах, в том числе на саммите «двадцатки» между американцами и европейцами», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за новым законопроектом о санкциях США против РФ стоят интересы американских энергетических компаний. «Можно сколько угодно делать вид о непричастности, но когда за этим стоят интересы американских энергетических компаний, которые в перспективе заинтересованы продавать в Европу свой сжиженный природный газ, то тут белые нитки просматриваются», — заявил Чижов.



Также Чижов объяснил, почему российские контрсанкции продлили до 2019 года.



«То, что указом президента наши ответные меры продлены до конца 2018 года, — это не для того, чтобы, как говорится, переплюнуть сроки, которыми оперирует Евросоюз. Это сугубо прагматическое решение, связанное с вегетативным периодом, если можно так сказать», — заявил он.

По словам дипломата, это решение дает «ясную перспективу сельхозпроизводителям». «Как нашим — что до конца 2018 года их интересам не будет угрожать конкуренция со стороны их коллег из ЕС, — так и тамошним фермерам, которые будут иметь определенную картину на период до конца следующего года», — пояснил Чижов.

При этом Чижов считает, что в Евросоюзе постепенно идет движение в сторону пересмотра санкционной политики.



«Постепенно идет процесс накопления критической массы для пересмотра Евросоюзом своей линии в этих вопросах», — заявил он.

По словам постпреда России при ЕС, «к сожалению, очередной шанс пересмотреть эту линию в связи с завершением предыдущего срока действия экономических санкций Евросоюз упустил».



По оценке постпреда, «выход из кризиса неизбежен, во-вторых, он очевиден по содержанию». «Неясным остается только одно, а именно — срок», — отметил Чижов.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

