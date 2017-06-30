В Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях нелегального обналичивания денежных средств через местное отделение Сбербанка. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

«В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — отмечается в релизе.

Указанные организации совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, на общую сумму более 1 млрд рублей, указывают правоохранители.

По предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

По материалам прокурорских проверок расследуется несколько уголовных дел о незаконной банковской деятельности, следует из релиза.

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами РФ.



Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.