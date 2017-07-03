Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Пробизнесбанке, подвело итоги инвентаризации очередной части имущества кредитной организации — кредитов, предоставленных физическим лицам в Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Мурманской областях, Республике Коми и Республике Марий Эл, с суммой основного долга менее 300 тыс. рублей, а также нематериальных активов (товарных знаки, мобильных приложений, программных продуктов).

Согласно отчету АСВ, опубликованному в понедельник, на данном этапе выявлена недостача на сумму 116,758 млн рублей. Как поясняется, бывшее руководство банка не передало временной администрации и конкурсному управляющему документы, подтверждающие наличие задолженности перед банком. «В ходе конкурсного производства в отношении банка документы не обнаружены», — указывают в АСВ. Недостача в части нематериальных активов обусловлена отсутствием имущества и документов, подтверждающих право собственности банка на имущество (программный продукт Treasury, мобильное приложение «ЛайфМобайл», товарные знаки Life, «Пробизнес», «Лайф», портал гибридного облака ФГ «Лайф» — Lifecloud).

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по получению документов, а также претензионно-исковая работа», — говорится в сообщении АСВ.

В предыдущий раз (в марте этого года) агентство сообщало о недостаче в Пробизнесбанке на 118,224 млн рублей по кредитам физическим лицам с суммой основного долга 300—500 тыс. рублей, а немного раньше в марте — о недостаче на 237,849 млн по итогам инвентаризации кредитов Пробизнесбанка, предоставленных физлицам, с суммой основного долга свыше 500 тыс. рублей.

Согласно другим промежуточным отчетам АСВ, в июне 2016 года по итогам инвентаризации субординированных кредитов, предоставленных ВУЗ-Банку, Банку24.ру и банку «Экспресс-Волга», и конверсионных сделок, заключенных с ВУЗ-Банком и «Экспресс-Волгой», была выявлена недостача в размере более 5 млрд 83,723 млн рублей, в начале января 2017-го — недостача на 473,536 млн по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 31 января этого года — недостача на 7 млрд 81,456 млн рублей, приходящаяся на межбанковские кредиты и остатки по корреспондентскому счету в драгоценных металлах, 22 февраля (по итогам инвентаризации основных средств, товарного знака «Пойдем!») — недостача на сумму 1 млрд 67,131 млн рублей, обусловленная отсутствием имущества и документов, подтверждающих право собственности банка на имущество. Тогда же сообщалось о выявленном имуществе, не учтенном на балансовых счетах банка: 19 387 единицах банковского имущества и 84 689 единицах сувенирной продукции.

О самой же большой недостаче — на 69 млрд 815,129 млн рублей — сообщалось 10 марта этого года по итогам инвентаризации «прочих активов» банка (в этой статье учтены незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры, расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, требования по прочим операциям, в том числе по расчетно-кассовым операциям, расчеты с контрагентами, госпошлина). Наиболее значительная недостача приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами, а также на остатки по счетам производных финансовых инструментов и по счетам незавершенных форексных расчетов.

Пробизнесбанк, являвшийся ядром финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии 12 августа 2015-го и признан банкротом 27 октября того же года.

АСВ в понедельник также отчиталось об итогах инвентаризации имущества Банка на Красных Воротах, который потерял лицензию 29 декабря 2016 года и был признан банкротом 28 марта этого года. Недостача составила 129,97 млн рублей, основная доля в 103,056 млн приходится на статью «прочие активы» в связи с отсутствием подтверждающих документов. На кредиты, предоставленные физическим лицам, приходится 12,569 млн рублей недостачи (в связи с непередачей кредитных досье), на основные средства (банковское оборудование, оргтехнику, мебель) — 8,265 млн (в связи с отсутствием подтверждающих документов и непередачей имущества), на корреспондентские счета в других банках-корреспондентах — 6,08 млн рублей.



Также в ходе инвентаризации в БНКВ было выявлено неучтенное имущество (мебель, банковское оборудование и оргтехника) в количестве 276 единиц.

