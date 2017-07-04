Минпромторгу РФ выделено 7,5 млрд рублей на реализацию программ льготного автокредитования и льготного лизинга колесных транспортных средств. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на выходных на сайте Кабмина.

Подписанным распоряжением Минпромторгу направляются бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства в общем размере 7,5 млрд рублей: 3,75 млрд рублей — на предоставление в 2017 году субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015—2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, еще 3,75 млрд — на предоставление в 2017 году субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году.

Субсидии предназначены для оказания адресных мер поддержки автомобильной промышленности на реализацию программ «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело», «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль».

В рамках программы льготного автокредитования будет предоставлено право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль») или приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»). Предполагается реализовать до 58 350 автомобилей.

В рамках программы льготного лизинга будет предоставлено право на дополнительную единовременную скидку в размере 12,5% гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер»), субъектам малого и среднего предпринимательства (программа «Свое дело»). Предполагается реализовать до 27 300 единиц техники.



Документ был 29 июня рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ, а вступил в силу с 1 июля 2017 года.