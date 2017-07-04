Фондовые площадки США закрылись преимущественно в плюсе по итогам торгов понедельника.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,23% и составил 2 429,01 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,61% до 21 479,27 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq ушел вниз на 0,49% — к отметке 6 110,06.

«Разнонаправленную динамику показали американские индексы на укороченной предпраздничной сессии понедельника. Высокотехнологичный Nasdaq снизился при фиксации в тяжеловесных бумагах представителей IT-сектора. Напротив, акции нефтяников и банков показали хороший рост. Нефтяные котировки восстанавливались вчера восьмой день подряд, ускорив рост после экспирации фьючерсов на Brent. В финансовом секторе покупки продолжаются на фоне роста ставок на долговом рынке после того, как на прошлой неделе представители ЕЦБ, Банка Англии заговорили о возможном уменьшении масштабов стимулирования, а чиновники ФРС в своих комментариях демонстрировали уверенность в дальнейшем подъеме ставок в США. Вчера росту доходности и отскоку доллара от многомесячных минимумов способствовала позитивная статистика по деловой активности в промышленности. По данным ISM, PMI вырос в июне до 57,8 против прогнозных 55,2. Сегодня американские площадки закрыты по случаю Дня независимости», — комментирует эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.