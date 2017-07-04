На азиатских фондовых торгах во вторник наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:22 мск на 0,27% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 20 004,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 1,11% до 25 497,94, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 178,96 пункта, уменьшившись на 0,54% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в минусе на 0,42% — на отметке 3 209,77. Южнокорейский KOSPI просел на 0,61% и равняется 2 379,81.