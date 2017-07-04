Средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам в российских банках понизилась во II квартале на 0,42 процентного пункта и составила 7,59% на 1 июля 2017 года. Индекс Банки.ру по вкладам в долларах США снизился на 0,09 п. п. до 1,12%, а в евро — на 0,10 п. п. до 0,53%.



«Как мы видим, ставки по вкладам продолжают уменьшаться. Во втором квартале 2017 года ЦБ РФ дважды снизил ключевую ставку. 2 мая он установил ее в размере 9,25% вместо 9,75%, а с 19 июня – 9%. Тенденция постепенного снижения ставок по вкладам продолжится и в третьем квартале», — отмечает ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Юлия Косецкая.

Индекс представляет собой средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях, долларах и евро в банках РФ. Для расчета показателя мы выбрали самый популярный вариант депозита: на сумму до 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов, 5 тыс. евро сроком на один год. Данный индекс демонстрирует динамику доходности однолетних вкладов с доступной суммой первоначального взноса в российских банках и служит ориентиром по управлению личными финансами для клиентов кредитных организаций.