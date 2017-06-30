«Пакет Яровой» может быть отложен на пять лет

Вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет — с 2018 на 2023 год. Соответствующее предложение сенаторов Антона Белякова и депутата Олега Шеина рассматривает правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

По данным издания, решения о переносе комиссия в понедельник не приняла, отзыв правительства еще будет обсуждаться. Замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку, сообщил один из источников газеты. Какие именно замечания к проекту высказала ФСБ, не уточняется. То, что отзыв нужно доработать, на практике означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях, объяснил один из собеседников издания.

Возможно поэтапное вступление закона в силу с 1 июля 2018 года, поэтому законопроект требует уточнения, говорится в проекте отзыва.

Напомним, «пакет Яровой» обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Вскоре после подписания закона президентом России Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года, Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет. Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким. Они опирались на открытое письмо операторов связи («МегаФон», МТС, «ВымпелКом», Tele2), которые оценили затраты на хранение в 2,2 трлн рублей. Расходы могли обернуться повышением тарифов на связь — операторам нужно компенсировать вложения. В течение нескольких лет операторов ждут убытки, которые обернутся потерями бюджета и остановят развитие отрасли.

Помимо затрат исполнение закона сопровождается техническими сложностями по созданию инфраструктуры связи, аналогов которой пока нет нигде. Хотя закон мог бы стимулировать отечественную промышленность, сейчас нет необходимых мощностей и производителей, и короткий переходный период может повлечь размещение столь масштабного заказа на зарубежных площадках, писали Беляков и Шеин летом прошлого года. Это противоречит поручению президента предусмотреть хранение данных на российском оборудовании и софте.

За прошедший год изложенные в пояснительной записке доводы стали еще более актуальными, сказал изданию Беляков.