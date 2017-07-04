Плюс Банк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге. Оно расположено по адресу: Московский проспект, д.126, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Офис предоставляет полный перечень банковский услуг: расчетно-кассовое обслуживание компаний и частных клиентов, отправка и прием денежных переводов, размещение вкладов, оплата кредитов, обслуживание банковских карт, валютно-обменные операции. В распоряжении клиентов и партнеров банка круглосуточный банкомат с функцией «cash-in», также в ближайшее время будут доступны сейфовые ячейки депозитария.
Отделение работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00. В субботу — с 10:00 до 18:00.
ПАО «Плюс Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, до июля 2014 года базировавшийся в Омске, где расположена большая часть его подразделений. Ключевые направления деятельности — кредитование частных и корпоративных клиентов, привлечение депозитов населения. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (67,5%).
На текущий момент бенефициарами Плюс Банка через АО «Цеснабанк» являются Ержан Толеубеков (6,65%), Арман Батпен (6,86%), Нуржан Тургумбаев (3,35%), Николай и Илья Мещеряковы (отец и сын, совместно — 5,52%), Адильбек Джаксыбеков (совместно с родственниками — 46,89%). Бенефициаром банка выступает также АО «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющее 5,98%; 24,75% акций находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 37,18 млрд рублей (109-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,74 млрд, кредитный портфель — 23,63 млрд, обязательства перед населением — 21,15 млрд.