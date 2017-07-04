Плюс Банк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге. Оно расположено по адресу: Московский проспект, д.126, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Офис предоставляет полный перечень банковский услуг: расчетно-кассовое обслуживание компаний и частных клиентов, отправка и прием денежных переводов, размещение вкладов, оплата кредитов, обслуживание банковских карт, валютно-обменные операции. В распоряжении клиентов и партнеров банка круглосуточный банкомат с функцией «cash-in», также в ближайшее время будут доступны сейфовые ячейки депозитария.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00. В субботу — с 10:00 до 18:00.