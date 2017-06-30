Внешэкономбанк (ВЭБ) в рамках новой стратегии реформирует блок инноваций. С этой целью в структуре госкорпорации будет создана компания «ООО «ВЭБ Инновации»», которую возглавит бывший вице-президент по грантам и экспертизе «Сколково» Кирилл Булатов. Бывшие коллеги характеризуют его как «по-хорошему упертого и въедливого», пишет «Коммерсант».

Компания «ООО «ВЭБ Инновации»» будет поддерживать проекты Национальной технологической инициативы (НТИ), цифровой экономики, привлекать соинвесторов, оказывать помощь российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки. С появлением этой компании связана реформа инновационного направления ВЭБа.

«Новая компания будет старшей компанией по инновациям в группе. Действующий фонд «ВЭБ Инновации» продолжит свое существование в рамках данной группы и будет заниматься завершением текущих проектов, а затем войдет в новую компанию», — рассказал изданию собеседник в ВЭБе. По его словам, действующий фонд было сложно реорганизовать из-за его конструкции, в то же время новая стратегия предполагает несколько иной отбор проектов, которым и займется «ВЭБ Инновации».

Предполагается, что компания «ВЭБ Инновации» будет сама вкладывать средства в различные проекты и создавать фонды позднего инвестирования, ориентированные на проекты, фактически готовые к выходу в промышленное производство, уточнили собеседники газеты в ВЭБе.

Курировать инновации в ВЭБе в качестве советника главы госкорпорации и главы новой компании будет выходец из «Сколково» Кирилл Булатов. Он сообщил изданию, что намерен привнести в ВЭБ глубокую экспертизу технологий, знание рынка и синергию из «Сколково». Там он проработал с 2012 по 2017 год, занимал должность вице-президента по грантам и экспертизе. Под его руководством, в частности, было проведено 60 тыс. экспертиз инновационных проектов, запущено семь грантовых программ, обеспечивающих развитие и коммерциализацию проектов, со сроком выдачи гранта до 18 дней.

По мнению экспертов, опыт Булатова будет полезен ВЭБу. «Для любой организации получение подобного специалиста — это отличное приобретение, — уверен старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе «Сколково» Александр Чернов. — Он по-хорошему упертый и въедливый».