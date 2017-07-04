Транскапиталбанк запустил сервис «Цифровая ипотека», позволяющий подать заявку и получить предварительное одобрение ипотечного кредита онлайн, без визита в офис, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Заявка на получение ипотеки оформляется в личном кабинете на сайте банка. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться, указать желаемые параметры кредита и заполнить поля с личными данными. Чтобы подать документы, достаточно пройти в соответствующий раздел личного кабинета и загрузить их. Решение о выдаче кредита принимается дистанционно. Главная особенность данного сервиса заключается в том, что он интегрирован в скоринговую систему банка, что дает возможность предоставлять клиенту предварительное решение в режиме онлайн», — отмечается в релизе.

Получить кредит с помощью «Цифровой ипотеки» можно на жилую недвижимость в любом регионе присутствия Транскапиталбанка.