Транскапиталбанк запустил сервис «Цифровая ипотека», позволяющий подать заявку и получить предварительное одобрение ипотечного кредита онлайн, без визита в офис, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Заявка на получение ипотеки оформляется в личном кабинете на сайте банка. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться, указать желаемые параметры кредита и заполнить поля с личными данными. Чтобы подать документы, достаточно пройти в соответствующий раздел личного кабинета и загрузить их. Решение о выдаче кредита принимается дистанционно. Главная особенность данного сервиса заключается в том, что он интегрирован в скоринговую систему банка, что дает возможность предоставлять клиенту предварительное решение в режиме онлайн», — отмечается в релизе.

Получить кредит с помощью «Цифровой ипотеки» можно на жилую недвижимость в любом регионе присутствия Транскапиталбанка.

Транскапиталбанк ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ) — крупный по размеру активов столичный банк, подконтрольный менеджменту. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают средства предприятий и организаций (25,7%), а также вклады физлиц (24,4%) и привлеченные МБК (21,4%).
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 34,23% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 28,29% акций общества, Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) — 9,04% через DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungs GmbH, Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 7,64%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,54%), Денис Кудрявцев (2,05%), гражданин Болгарии Татьяна Мурашко и гражданин Кипра Гианнула Далити (по 1,84%), Георгий Георгиев (1,69%), Наталья Покрышева (1,44%), Евгения Денисова (1,31%), Гаяна Кириенко (1,19%), Татьяна Зуева (1,14%), Сергей Рудов (1,06%), Лариса Голубкина (0,60%), миноритарии (3,08%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 203,87 млрд рублей (41-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,92 млрд, кредитный портфель — 114,22 млрд, обязательства перед населением — 54,74 млрд.