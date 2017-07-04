Банки продали коллекторам (по цессии) 486 млрд рублей долгов в 2016 году. Годом ранее этот показатель был на 9,5% меньше — 444 млрд рублей (в 2014 году — 291 млрд). Однако покупательская способность коллекторов небезгранична, и в текущем году наблюдается спад объемов продаваемых проблемных ссуд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В текущем году объемы продаваемых долгов пошли на спад, сократившись за первые шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 119 млрд рублей. «Тем не менее прогноз на 2017 год достаточно позитивный — кредитный рынок начал оживляться, так что взыскатели надеются на рост предложения со стороны кредиторов», — отметил директор НАПКА Борис Воронин.

Впрочем, участники если и ждут оживления рынка, то весьма сдержанного. «Объем просроченных долгов в нашем банке уменьшается при росте бизнеса, это происходит за счет улучшения качества выдаваемых кредитов, — указывает зампред правления ОТП-Банка Сергей Капустин. — Коллекторские агентства, которым позволяет достаточность фондирования, чтобы поддержать свои операционные мощности, выкупили или планируют выкупить достаточно большие портфели проблемных кредитов по цессионной схеме».

По словам гендиректора «Активбизнесколлекшн» Дмитрия Теплицкого, большая часть крупных компаний, которые обладают ликвидностью, стараются вложиться в цессионную схему на длинные деньги. «Объемы, скорее всего, прирастут, но резкого роста продаж не будет, поскольку банки не спешат быстро избавиться от своих долгов, пытаясь все же передавать их по агентской схеме», — указывает он.

В IV квартале прошлого года цены на портфели проблемных долгов снизились до крайне низкого уровня — 0,4% от объема портфеля против 1,46% кварталом ранее. Участники рынка поясняют, что это связано с традиционным сокращением ликвидности на рынке к концу года. Также по традиции банки начинают активно чистить свои балансы в преддверии годовой отчетности перед ЦБ и выставляют на продажу портфели не очень хорошего качества. Впрочем, по итогам первой половины текущего года стоимость проблемных долгов восстановилась до уровня 1,79%.