Средний тариф ОСАГО по итогам предлагаемых корректировок коэффициентов не изменится, сообщил в интервью «Известиям» первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он добавил, что сейчас обсуждается возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной, то есть привязанной к профилю водителя.

«Например, опытные водители старшего возраста будут платить за ОСАГО меньше, чем сейчас. Кроме того, планируется изменить порядок присвоения коэффициента «бонус-малус», сделать его более прозрачным. По итогам предлагаемых корректировок коэффициентов изменения среднего тарифа не произойдет», — сообщил Швецов.

Он уточнил, что расчеты производятся с точки зрения конкуренции по различным продуктам, отметив, что ОСАГО — один из наиболее конкурентных продуктов. «Это парадокс, но это так, потому что много участников, нет доминирующих игроков, есть электронная доступность — соответственно, все жители во всех регионах практически имеют возможности приобрести полис у любого участника рынка», — пояснил первый зампред ЦБ.

С точки зрения конкуренции это идеальный рынок, а вот с точки зрения тарифа он — фиксированный, подчеркнул Швецов. Он надеется, что в перспективе тариф все-таки будет свободным и будет определяться за счет конкуренции самим рынком.

Напомним, ранее ЦБ предложил изменить порядок расчета цены полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителей. Регулятор предлагает ввести скидки до 34% для опытных водителей и повысить цену для некоторых молодых автовладельцев.