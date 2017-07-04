Недостаточный обмен информацией в сфере кибербезопасности между государствами является препятствием для борьбы с хакерами. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, который принимает участие в международной конференции Интерпола «Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности».
«Один из тезисов, который хотелось бы донести до участников нынешнего форума, заключается в том, что между хакерами нет границ, в то время как между нами существуют границы, иногда очень плотные и жесткие. Наверное, в этом суть разницы между действиями хакеров сегодня и особенностями взаимодействия между разными странами», — сказал Кузнецов.
Он также признал, что «мир меняется значительно быстрее, чем наша готовность прогнозировать уровни защиты». «К сожалению, мы продолжаем быть в состоянии догоняющих, а не опережающих», — добавил он.
Как отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, «не существует национальной киберугрозы, это носит характер общемировой угрозы». Поэтому «необходимы доверие, партнерство, постоянные контакты и сотрудничество. Нужно выработать общие правила борьбы с киберпреступлениями», — подчеркнул он. По словам Штока, «существуют национальные инициативы, региональные механизмы, кроме того, частные инициативы, а Интерпол предлагает все это соединить, создать глобальную архитектуру безопасности».
Оперативный обмен информацией позволил избежать атаки компьютерного вируса Petya на системы дочерней структуры Сбербанка на территории Украины. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, который принимает участие в международной конференции Интерпола «Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности».
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.