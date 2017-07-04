Недостаточный обмен информацией в сфере кибербезопасности между государствами является препятствием для борьбы с хакерами. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, который принимает участие в международной конференции Интерпола «Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности».

«Один из тезисов, который хотелось бы донести до участников нынешнего форума, заключается в том, что между хакерами нет границ, в то время как между нами существуют границы, иногда очень плотные и жесткие. Наверное, в этом суть разницы между действиями хакеров сегодня и особенностями взаимодействия между разными странами», — сказал Кузнецов.

Он также признал, что «мир меняется значительно быстрее, чем наша готовность прогнозировать уровни защиты». «К сожалению, мы продолжаем быть в состоянии догоняющих, а не опережающих», — добавил он.

Как отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, «не существует национальной киберугрозы, это носит характер общемировой угрозы». Поэтому «необходимы доверие, партнерство, постоянные контакты и сотрудничество. Нужно выработать общие правила борьбы с киберпреступлениями», — подчеркнул он. По словам Штока, «существуют национальные инициативы, региональные механизмы, кроме того, частные инициативы, а Интерпол предлагает все это соединить, создать глобальную архитектуру безопасности».

Системы Сбербанка на Украине не пострадали во время атаки вируса Petya Оперативный обмен информацией позволил избежать атаки компьютерного вируса Petya на системы дочерней структуры Сбербанка на территории Украины. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, который принимает участие в международной конференции Интерпола «Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности».