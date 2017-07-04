Сразу три банка частично или полностью отключены ЦБ РФ от БЭСП

Костромской Аксонбанк, питерский филиал санируемого банка «Пересвет» и казанский Спурт Банк, в котором действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, со вторника отключены от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом рассказал Банки.ру источник на рынке, знакомый с ситуацией.

«БЭСП — это моментальные платежи. БЭСП не работает, сию минуту они (платежи) не уходят. В течение дня они уходят», — сказали по телефону обозревателю Банки.ру в филиале банка «Пересвет», расположенном в Санкт-Петербурге, обратив внимание на то, что в кредитной организации можно осуществить любую операцию.

В конце июня стало известно о том, что банк «Пересвет» приобретен Всероссийским Банком Развития Регионов (ВБРР). «Пересвет» — первый российский банк, в отношении которого была начата процедура финансового оздоровления (санации) с применением механизма bail-in.

Владельцем банка «Пересвет» стал Всероссийский Банк Развития Регионов Департамент корпоративных отношений Банка России 22 июня зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещенных путем закрытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер 10402110В001D от 1 июня 2017 года). Объем допэмиссии по номиналу составил 9 млн 999 тыс. 954 рубля (58 трлн 78 млрд 52 млн 839 тыс. 728 акций номинальной стоимостью 1 / 5 807 832 рубля за бумагу).

Информация о том, что Аксонбанк отключили от БЭСП, появилась еще в понедельник. В банке объясняли, что кредитной организации пришлось ограничить проведение операций в связи со следственными действиями в отношении одного из клиентов.

Аксонбанк ограничил проведение операций ​из-за следственных действий​ Костромской Аксонбанк ограничил проведение операций в связи со следственными действиями в отношении одного из клиентов, сообщил Банки.ру сотрудник кол-центра кредитной организации. Отделения банка работают в консультационном режиме. По словам оператора кол-центра, банк рассчитывает восстановить проведение операций «в ближайшее время», но когда именно это произойдет, собеседник Банки.ру ответить затруднился.

Эту же информацию во вторник озвучили обозревателю Банки.ру и в кол-центре кредитной организации.

«На данный момент работаем в ограниченном режиме. Дело в том, что в связи с расследованием дела в отношении одного из клиентов банка остановлена работа сервера банка. Поэтому на данный момент операции по счетам и вкладам произвести невозможно, — ответила оператор кол-центра Аксонбанка Екатерина на вопрос об отключении его от БЭСП. — К деятельности банка нет никаких претензий, в ближайшее время технические проблемы будут решены».

Аксонбанк занимает 309-е место по активам среди российских банков, по версии Банки.ру. Размер его розничного депозитного портфеля составляет порядка 3 млрд рублей.

«У нас карты пока что не работают. Все карты заблокированы», — прокомментировала текущую ситуацию оператор кол-центра Спурт Банка Маргарита.



Напомним, в Спурт Банке еще с конца апреля 2017 года действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 28 апреля Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.



С 12 мая стартовала выплата страхового возмещения от АСВ вкладчикам Спурт Банка. По состоянию на май 2017 года вкладчики кредитной организации получили возмещение в размере 5 млрд рублей, что составляло 74% от общей суммы выплачиваемой страховки.

Последнее громкое отключение ЦБ РФ кредитной организации от БЭСП произошло в марте текущего года: тогда от системы был отключен Темпбанк.



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru