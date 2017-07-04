Костромской Аксонбанк, питерский филиал санируемого банка «Пересвет» и казанский Спурт Банк, в котором действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, со вторника отключены от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом рассказал Банки.ру источник на рынке, знакомый с ситуацией.
«БЭСП — это моментальные платежи. БЭСП не работает, сию минуту они (платежи) не уходят. В течение дня они уходят», — сказали по телефону обозревателю Банки.ру в филиале банка «Пересвет», расположенном в Санкт-Петербурге, обратив внимание на то, что в кредитной организации можно осуществить любую операцию.
В конце июня стало известно о том, что банк «Пересвет» приобретен Всероссийским Банком Развития Регионов (ВБРР). «Пересвет» — первый российский банк, в отношении которого была начата процедура финансового оздоровления (санации) с применением механизма bail-in.
Департамент корпоративных отношений Банка России 22 июня зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещенных путем закрытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер 10402110В001D от 1 июня 2017 года). Объем допэмиссии по номиналу составил 9 млн 999 тыс. 954 рубля (58 трлн 78 млрд 52 млн 839 тыс. 728 акций номинальной стоимостью 1 / 5 807 832 рубля за бумагу).
Информация о том, что Аксонбанк отключили от БЭСП, появилась еще в понедельник. В банке объясняли, что кредитной организации пришлось ограничить проведение операций в связи со следственными действиями в отношении одного из клиентов.
Костромской Аксонбанк ограничил проведение операций в связи со следственными действиями в отношении одного из клиентов, сообщил Банки.ру сотрудник кол-центра кредитной организации. Отделения банка работают в консультационном режиме. По словам оператора кол-центра, банк рассчитывает восстановить проведение операций «в ближайшее время», но когда именно это произойдет, собеседник Банки.ру ответить затруднился.
Эту же информацию во вторник озвучили обозревателю Банки.ру и в кол-центре кредитной организации.
«На данный момент работаем в ограниченном режиме. Дело в том, что в связи с расследованием дела в отношении одного из клиентов банка остановлена работа сервера банка. Поэтому на данный момент операции по счетам и вкладам произвести невозможно, — ответила оператор кол-центра Аксонбанка Екатерина на вопрос об отключении его от БЭСП. — К деятельности банка нет никаких претензий, в ближайшее время технические проблемы будут решены».
Аксонбанк занимает 309-е место по активам среди российских банков, по версии Банки.ру. Размер его розничного депозитного портфеля составляет порядка 3 млрд рублей.
«У нас карты пока что не работают. Все карты заблокированы», — прокомментировала текущую ситуацию оператор кол-центра Спурт Банка Маргарита.
Напомним, в Спурт Банке еще с конца апреля 2017 года действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов. С 28 апреля Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.
С 12 мая стартовала выплата страхового возмещения от АСВ вкладчикам Спурт Банка. По состоянию на май 2017 года вкладчики кредитной организации получили возмещение в размере 5 млрд рублей, что составляло 74% от общей суммы выплачиваемой страховки.
Последнее громкое отключение ЦБ РФ кредитной организации от БЭСП произошло в марте текущего года: тогда от системы был отключен Темпбанк.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru