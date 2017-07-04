Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,3 рубля, курс евро увеличился на 11 копеек, до 67,43 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта остается под давлением на фоне низкого спроса на ОФЗ, а также повышательной динамики американского доллара на внешнем валютном рынке, говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Рубль игнорирует даже позитивные факторы, констатирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Она напоминает, что вчера нацвалюта не смогла удержаться в плюсе, хотя в то же время Brent почти вплотную подошла к отметке 50 долларов за баррель.

Все дело в рыночных настроениях и масштабных сдвигах в курсах монетарной политики центробанков, поясняет эксперт. «Многие ЦБ развитых стран на прошлой неделе дали сигнал на то, что они готовы повышать ставки. А Банк России в то же время нацелен на смягчение монетарной политики. И это заставляет спекулянтов избавляться от рубля», — объяснила аналитик.

Об этом же говорят и другие факторы, добавила она. Так, опубликованные на днях данные Комиссии по фьючерсной торговле США показали, что количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля впервые с января 2016 года оказалось больше, чем ставок на его укрепление.

Сегодня рабочий день у инвесторов пройдет безыдейно, ликвидности на рынке будет мало, поскольку американский рынок закрыт из-за празднования Дня независимости, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. По его прогнозу, котировки нефти будут торговаться стабильно, но рубль имеет шансы ослабнуть.