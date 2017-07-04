Столичный НС Банк понизил ставки по двум вкладам.
«Удобный» открывается теперь под 7,9—8,3% годовых (ранее — под 8,1—8,5%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки размещения — три, шесть месяцев или год. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Понижение по вкладу «Сберегающий» коснулось рублевых вложений, доходность которых составляет 5—8% годовых (вместо 5—8,25%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок размещения — один, два, три, шесть месяцев или год. Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады не пополняются.
АО «НС Банк» — небольшой по размеру активов московский банк с достаточно развитой сетью продаж и универсальной структурой бизнеса. Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Важную часть клиентской базы составляют девелоперские компании. Основным источником фондирования выступают средства населения.
На текущий момент основным владельцем банка напрямую и через компании выступает его президент и председатель совета директоров Юрий Петров (72,30%). Другие ключевые бенефициары кредитного учреждения — супруга Юрия Петрова Инга Белогурова (16,41%), Геннадий Улановский (7,84%) и Лариса Подгорная (3,44%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 32,73 млрд рублей (114-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,60 млрд, кредитный портфель — 9,81 млрд, обязательства перед населением — 16,15 млрд.