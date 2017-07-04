Столичный НС Банк понизил ставки по двум вкладам.

«Удобный» открывается теперь под 7,9—8,3% годовых (ранее — под 8,1—8,5%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки размещения — три, шесть месяцев или год. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Понижение по вкладу «Сберегающий» коснулось рублевых вложений, доходность которых составляет 5—8% годовых (вместо 5—8,25%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок размещения — один, два, три, шесть месяцев или год. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады не пополняются.