Кранбанк снизил процентную ставку по кредитным картам.

Банк уменьшил процентную ставку по кредитным картам, выпускаемым в категориях Masterсard Unembossed, Masterсard Standard и Masterсard Gold на 4 процентных пункта. Теперь ставка равна 26% годовых (а не 30% годовых, как прежде).

Выпуск составит 500 рублей, 1,5 тыс. рублей и 2,2 тыс. рублей соответственно. Обслуживание карт осуществляется бесплатно.

Размер кредитного лимита для карт устанавливается от 10 тыс. до 200 тыс. рублей. Льготный период длится до 52 дней и распространяется только на операции оплаты товаров и услуг. Снять бесплатно собственные и кредитные средства можно в банкоматах и кассах банка. В сторонних устройствах комиссия составит 1,2%, но не менее 120 рублей.

«Помимо прежних преимуществ продукта, а именно бесплатного СМС-информирования и отсутствия комиссии за снятие денежных средств в устройствах банка, к плюсам теперь можно отнести невысокую процентную ставку на рынке кредитных карт», — говорит эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.