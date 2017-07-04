Кранбанк снизил процентную ставку по кредитным картам.
Банк уменьшил процентную ставку по кредитным картам, выпускаемым в категориях Masterсard Unembossed, Masterсard Standard и Masterсard Gold на 4 процентных пункта. Теперь ставка равна 26% годовых (а не 30% годовых, как прежде).
Выпуск составит 500 рублей, 1,5 тыс. рублей и 2,2 тыс. рублей соответственно. Обслуживание карт осуществляется бесплатно.
Размер кредитного лимита для карт устанавливается от 10 тыс. до 200 тыс. рублей. Льготный период длится до 52 дней и распространяется только на операции оплаты товаров и услуг. Снять бесплатно собственные и кредитные средства можно в банкоматах и кассах банка. В сторонних устройствах комиссия составит 1,2%, но не менее 120 рублей.
«Помимо прежних преимуществ продукта, а именно бесплатного СМС-информирования и отсутствия комиссии за снятие денежных средств в устройствах банка, к плюсам теперь можно отнести невысокую процентную ставку на рынке кредитных карт», — говорит эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,72 млрд рублей (238-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,73 млрд, кредитный портфель — 4,48 млрд, обязательства перед населением — 6,11 млрд.