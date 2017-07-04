Агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило НБД-Банку рейтинг кредитоспособности «ruА» и отозвало его в связи с истечением срока действия. Перед отзывом по рейтингу подтвержден «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.
Факторами, позитивно влияющими на рейтинговую оценку, выступили высокая достаточность капитала, хорошие показатели мгновенной и текущей ликвидности, а также высокие показатели рентабельности бизнеса в сочетании с хорошим покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.
Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и приемлемая обеспеченность кредитного портфеля. Также аналитики агентства отмечают сильные конкурентные позиции банка на региональном банковском рынке.
Негативное влияние на рейтинг оказывают недостаточная сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте при высокой средней срочности выданных ссуд, а также невысокое качество кредитного портфеля: на 1 июня текущего года доля ссуд IV—V категорий качества в ссудном портфеле составила 13,3%, просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП — 6,1%.
Давление на рейтинговую оценку также оказала концентрация привлеченных средств на одном регионе.
ПАО «НБД-Банк» — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Ориентирован на кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), а также розничных клиентов. Важнейшими источниками фондирования выступают депозиты физлиц, а также заимствования от специализированных банков и институтов развития, финансирующих программы кредитования МСБ.
Фактически банк контролируется менеджментом; вторая значимая группа акционеров — Европейский Банк Реконструкции и Развития и миноритарии-инвестфонды. Основные бенефициары на текущий момент: председатель правления Александр Шаронов вместе с отцом Георгием Шароновым (совокупно контролируют около 43,67%), Дмитрий Долинский (20,01%), ЕБРР (25%), инвестфонды FireBird Avrora Fund Ltd. и Firebird Republics Fund Ltd. (совокупно 8,58%), Инна Морова (1,43%); на акционеров-миноритариев приходится 1,31%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 19,81 млрд рублей (153-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,84 млрд, кредитный портфель — 11,31 млрд, обязательства перед населением — 10,07 млрд.