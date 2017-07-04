Агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило НБД-Банку рейтинг кредитоспособности «ruА» и отозвало его в связи с истечением срока действия. Перед отзывом по рейтингу подтвержден «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.

Факторами, позитивно влияющими на рейтинговую оценку, выступили высокая достаточность капитала, хорошие показатели мгновенной и текущей ликвидности, а также высокие показатели рентабельности бизнеса в сочетании с хорошим покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и приемлемая обеспеченность кредитного портфеля. Также аналитики агентства отмечают сильные конкурентные позиции банка на региональном банковском рынке.

Негативное влияние на рейтинг оказывают недостаточная сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте при высокой средней срочности выданных ссуд, а также невысокое качество кредитного портфеля: на 1 июня текущего года доля ссуд IV—V категорий качества в ссудном портфеле составила 13,3%, просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП — 6,1%.

Давление на рейтинговую оценку также оказала концентрация привлеченных средств на одном регионе.