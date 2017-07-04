Новосибирский банк «Взаимодействие» вводит вклад «Спринт».
Депозит открывается в сумме от 250 тыс. рублей под 8,55% годовых, от 1,4 млн рублей — под 8,71% годовых. Срок размещения — три месяца. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования», — добавляет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 3,24 млрд рублей (346-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 1,21 млрд, обязательства перед населением — 2,44 млрд.