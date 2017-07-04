МТС Банк и БКИ «Эквифакс» запустили услугу, благодаря которой физические лица смогут получить в любом из отделений МТС Банка отчет по своей кредитной истории. Отчет предоставляется сразу же после оформления клиентом заявления в банке, говорится в сообщении кредитной организации.

«Кредитный отчет — это заверенный электронно-цифровой подписью БКИ «Эквифакс» документ, отражающий информацию по кредитной истории физического лица: заявки на получение кредита, информация по текущим и закрытым договорам, запросы от кредиторов, поручительства, залоги», — уточняют в банке.

Отчет формируется автоматически в формате PDF на основании единой базы данных организаций, которые сотрудничают с бюро кредитных историй «Эквифакс», — банков, МФО, КПК, ломбардов, ФССП, финансовых управляющих и др.

Стоимость услуги в отделениях МТС Банка составляет 950 рублей.