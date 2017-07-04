МТС Банк и БКИ «Эквифакс» запустили услугу, благодаря которой физические лица смогут получить в любом из отделений МТС Банка отчет по своей кредитной истории. Отчет предоставляется сразу же после оформления клиентом заявления в банке, говорится в сообщении кредитной организации.
«Кредитный отчет — это заверенный электронно-цифровой подписью БКИ «Эквифакс» документ, отражающий информацию по кредитной истории физического лица: заявки на получение кредита, информация по текущим и закрытым договорам, запросы от кредиторов, поручительства, залоги», — уточняют в банке.
Отчет формируется автоматически в формате PDF на основании единой базы данных организаций, которые сотрудничают с бюро кредитных историй «Эквифакс», — банков, МФО, КПК, ломбардов, ФССП, финансовых управляющих и др.
Стоимость услуги в отделениях МТС Банка составляет 950 рублей.
ПАО «МТС Банк» — крупный по размеру активов универсальный финансовый институт, дочерняя структура ПАО «АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Приоритетными направлениями деятельности выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, межбанковское кредитование, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. В сентябре 2012 года к МТС Банку был присоединен Далькомбанк с достаточно обширной сетью подразделений на Дальнем Востоке.
На текущий момент основным бенефициаром банка является Владимир Евтушенков, владеющий 46,14% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Ситибанк — 12,20%, Нордеа Банк — 1,26%, Дмитрий Зубов — 0,73%, АО «ПромторгЦентр» — 0,72%, ПАО «МГТС» — 0,24%, ООО «Нотрис» — 0,22%, АО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы», ЗАО «Ламинея» — по 0,15%, АО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 11,58% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 153,50 млрд рублей (51-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,38 млрд, кредитный портфель — 77,14 млрд, обязательства перед населением — 69,89 млрд.