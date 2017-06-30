Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил изменения в закон «Об обязательном страховании владельцев транспортных средств», в рамках которых спорные ситуации между автовладельцами и страховщиками будет рассматривать специальная комиссия, образованная профессиональным объединением страховщиков.

Поводом для внесения законопроекта стала судебная практика последних лет, когда недобросовестные адвокатские конторы скупали у пострадавших автовладельцев право требования ущерба к страховым компаниям и через суды организовывали решения с заведомо завышенными выплатами на основе фиктивных расчетов. Возникали и другие правовые коллизии, связанные с возможностью злоупотреблений.

В рамках поправок предлагается передать полномочия рассмотрения спорных ситуаций специальной комиссии. Срок рассмотрения — 20 календарных дней за исключением нерабочих и праздничных со дня поступления в комиссию заявления страховщика. Если страховщик будет несогласен с решением комиссии по спору или комиссия не примет решение в установленный срок, спор будет рассматриваться арбитражным судом по иску страховщика.