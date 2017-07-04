Газпромбанк и China Chengtong Group подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного инвестиционного фонда размером до 1 млрд долларов, передает корреспондент ТАСС. Подписание состоялось в рамках заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Со стороны российского банка подпись поставил глава банка Андрей Акимов, с китайской — председатель совета директоров Ма Чжэну.
Андрей Акимов сказал ТАСС, что фонд будет управляться на паритетной основе. Инвестиции будут направлены на совместные проекты в сельском хозяйстве, инфраструктуре и промышленности. Причем большая часть проектов будет реализовываться в России.
«Фонд будет управляться паритетно, распределение сторон — кто будет платить средства — до конца не решено. Инвестиции в инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность», — отметил он.
China Chengtong Holdings Group — крупная госкорпорация, в ее структуру входят 280 малых предприятий и 13 компаний второго эшелона на территории Китая и за рубежом. Это многопрофильный холдинг, его сферы деятельности: горнодобыча, производство бумаги, лесная отрасль, транспорт и логистика.
АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 5 346,23 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 643,94 млрд, кредитный портфель — 3 453,02 млрд, обязательства перед населением — 669,82 млрд.