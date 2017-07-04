Газпромбанк и China Chengtong Group подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного инвестиционного фонда размером до 1 млрд долларов, передает корреспондент ТАСС. Подписание состоялось в рамках заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

Со стороны российского банка подпись поставил глава банка Андрей Акимов, с китайской — председатель совета директоров Ма Чжэну.

Андрей Акимов сказал ТАСС, что фонд будет управляться на паритетной основе. Инвестиции будут направлены на совместные проекты в сельском хозяйстве, инфраструктуре и промышленности. Причем большая часть проектов будет реализовываться в России.

«Фонд будет управляться паритетно, распределение сторон — кто будет платить средства — до конца не решено. Инвестиции в инфраструктуру, сельское хозяйство, промышленность», — отметил он.

China Chengtong Holdings Group — крупная госкорпорация, в ее структуру входят 280 малых предприятий и 13 компаний второго эшелона на территории Китая и за рубежом. Это многопрофильный холдинг, его сферы деятельности: горнодобыча, производство бумаги, лесная отрасль, транспорт и логистика.