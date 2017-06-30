Правительство предлагает выделить 2 млрд рублей на поддержку ипотечников

Правительство предлагает дополнительно выделить 2 млрд рублей из своего резервного фонда на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

«По поручению президента правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке заемщиков. Определена правительством сумма — 2 миллиарда рублей», — отметил он.

Сейчас есть два предложения по поддержке заемщиков — Минстроя и Минфина, они находятся в стадии согласования между собой.

«Думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем», — сказал Моисеев.

Напомним, госпрограмма помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, была запущена в апреле 2015 года. Формально ее срок истек 31 мая, однако по факту практически все выделенные на нее 4,5 млрд рублей израсходованы уже по состоянию на март. Премьер Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, ЦБ, Минэкономики, Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и Минюсту представить в правительство предложения по дальнейшей реализации программы.



Ранее СМИ сообщали о том, что решение о продлении программы в общем виде принято. Оно было обнародовано на встрече представителей ЦБ с участниками рынка и АИЖК. Ключевыми критериями программы предлагается установить падение дохода заемщика на 30% и более или увеличение размера платежа по кредиту на 30% и более.

