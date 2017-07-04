Банк «Прохладный» понизил ставки по вкладам.
Так, «Управляй процентами» (от 10 тыс. рублей на год) открывается теперь под 8,35% годовых (ранее — под 8,5%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
«Пенсионный» (сроки — три, шесть месяцев или год) доступен под 7—8,25% годовых (прежде — под 7—8,5%), а «Срочный» (сроки — три, шесть, девять месяцев или 500 дней) — под 6,5—8,75% (до этого — под 6,5—9%). Минимальная сумма —1 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.
Депозиты пополняемые.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 0,99 млрд рублей (487-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 0,83 млрд, обязательства перед населением — 0,43 млрд.