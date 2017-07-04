Почта России планирует создать собственную платежную систему, стоимость проекта может составить до 1,4 млрд рублей, следует из размещенной оператором закупки на сайте госзакупок. В пресс-службе Почты России подтвердили планы по созданию платежной системы. Завершить создание системы предполагается к середине 2018 года, уточнил RNS замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Закупка Почты России предполагает «создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения». Также предусматривается «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства». Начальная (максимальная) цена контракта — свыше 1,41 млрд рублей. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе — 9 августа 2017 года.

«Платежная система разрабатывается Почтой России для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т. п.)», — сообщил RNS Михаил Евраев. Он отметил, что система позволит Почте России развивать направление денежных переводов, уплаты штрафов и налогов, оплаты товаров на «Почта Маркете» и доставки посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также оплаты услуг, оказываемых населению различными организациями (детские сады, секции, коммунальные услуги и пр.).

«Основные мероприятия по созданию платежной функциональности Почты России планируется завершить к середине 2018 года», — сообщил Евраев. По его словам, часть расходов по проекту создания необходимой финансовой инфраструктуры возьмет на себя Почта Банк, который почтовый оператор развивает совместно с группой ВТБ.

«Почта России, действительно, готовит к запуску собственную платежную систему, в рамках которой Почта Банк будет выступать расчетным банком. Функционал системы сейчас мы раскрыть не можем», — сообщила RNS вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.