Почта России планирует создать собственную платежную систему, стоимость проекта может составить до 1,4 млрд рублей, следует из размещенной оператором закупки на сайте госзакупок. В пресс-службе Почты России подтвердили планы по созданию платежной системы. Завершить создание системы предполагается к середине 2018 года, уточнил RNS замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.
Закупка Почты России предполагает «создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения». Также предусматривается «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства». Начальная (максимальная) цена контракта — свыше 1,41 млрд рублей. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе — 9 августа 2017 года.
«Платежная система разрабатывается Почтой России для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т. п.)», — сообщил RNS Михаил Евраев. Он отметил, что система позволит Почте России развивать направление денежных переводов, уплаты штрафов и налогов, оплаты товаров на «Почта Маркете» и доставки посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также оплаты услуг, оказываемых населению различными организациями (детские сады, секции, коммунальные услуги и пр.).
«Основные мероприятия по созданию платежной функциональности Почты России планируется завершить к середине 2018 года», — сообщил Евраев. По его словам, часть расходов по проекту создания необходимой финансовой инфраструктуры возьмет на себя Почта Банк, который почтовый оператор развивает совместно с группой ВТБ.
«Почта России, действительно, готовит к запуску собственную платежную систему, в рамках которой Почта Банк будет выступать расчетным банком. Функционал системы сейчас мы раскрыть не можем», — сообщила RNS вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 172,37 млрд рублей (47-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,06 млрд, кредитный портфель — 145,70 млрд, обязательства перед населением — 62,81 млрд.