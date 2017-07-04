Сбербанк обновил мобильное приложение для предпринимателей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Привычные шаблоны платежей «Сбербанк Бизнес Онлайн» стали доступны и в мобильном приложении. Они позволяют проводить частые платежи быстро и без лишних усилий. Пользователям не нужно заполнять платежное поручение с нуля: достаточно один раз сохранить шаблон и затем, при необходимости, его редактировать.Кроме того, пользователи мобильного приложения могут увидеть доступную сумму овердрафта. Она отображается на обновленных «карточках» счетов в верхней части экрана», — говорится в релизе.

Кроме того, в приложении появилась информация о наложенных на счета арестах и ограничениях, а именно название органа, наложившего арест, а также сумма. «Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов в различных форматах для быстрого формирования платежных поручений. В дополнение к этому появилась функция сканирования, распознавания и автоматического заполнения платежного поручения по QR-коду на счете», — пояснили в кредитной организации.

В банке отметили, что «Сбербанк Бизнес Онлайн» теперь адаптирован с помощью технологии VoiceOver для людей с нарушениями зрения.