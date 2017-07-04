Дальневосточный Банк предлагает оформить новую пенсионную дебетовую карту «Семейная команда», выпускаемую в категории «Мир». Карта оформляется физическому лицу, имеющему право на получение пенсии, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на получение пенсии или иных выплат.

Плата за выпуск и обслуживание не взимается. Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка. Первые пять операций в месяц по выдаче средств в банкоматах сторонних кредитных организаций обойдутся бесплатно. Далее комиссия составит 1%, но не менее 100 рублей. Комиссия за получение денег в кассах иных банков также будет 1%, минимум 100 рублей.

По новому продукту предусмотрено начисление процентов на остаток средств в размере 4% годовых. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

«Держатели карты становятся участниками программы лояльности НК «Роснефть». При оплате картой товаров и услуг предусмотрено начисление бонусных баллов, которыми в дальнейшем можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК», — добавила эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.