Дальневосточный Банк предлагает оформить новую пенсионную дебетовую карту «Семейная команда», выпускаемую в категории «Мир». Карта оформляется физическому лицу, имеющему право на получение пенсии, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на получение пенсии или иных выплат.
Плата за выпуск и обслуживание не взимается. Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка. Первые пять операций в месяц по выдаче средств в банкоматах сторонних кредитных организаций обойдутся бесплатно. Далее комиссия составит 1%, но не менее 100 рублей. Комиссия за получение денег в кассах иных банков также будет 1%, минимум 100 рублей.
По новому продукту предусмотрено начисление процентов на остаток средств в размере 4% годовых. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
«Держатели карты становятся участниками программы лояльности НК «Роснефть». При оплате картой товаров и услуг предусмотрено начисление бонусных баллов, которыми в дальнейшем можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК», — добавила эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
ПАО «Дальневосточный банк» — один из крупнейших универсальных банков на Дальнем Востоке и в Сибири. Основные направления деятельности банка — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных клиентов. Крупнейшим клиентом и партнером банка является группа компаний НК «Роснефть». Банк располагает широкой сетью подразделений и хорошо заметен на местных рынках частных вкладов и пластиковых карт. Основным источником фондирования выступают средства клиентов — юридических и физических лиц.
На текущий момент конечными собственниками «Дальневосточного» выступают бенефициарный владелец Сергей Судариков (89,52%), а также Андрей Жуйков (9,95%); на миноритариев приходится 0,54% акций.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 31,42 млрд рублей (121-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,93 млрд, кредитный портфель — 20,51 млрд, обязательства перед населением — 10,04 млрд.