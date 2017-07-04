Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает увеличение лимита ущерба для оформления ДТП по европротоколу в два раза. Документ, в частности, предлагает повышение с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимального размера страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами. В качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП предлагается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП.

Европротокол применяется только в тех случаях, когда нет ущерба жизни и здоровью участников ДТП.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» подготовлен Минфином и должен быть рассмотрен правительством РФ.

Сейчас лимит возмещения по европротоколу для всей страны — 50 тыс. рублей, но в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях проводится эксперимент по оформлению документов о ДТП по европротоколу, которым предусматривается страховое возмещение в пределах страховой суммы (400 тыс. рублей) при условии представления страховщику данных об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате ДТП, зафиксированных с помощью технических средств контроля. С 1 января 2018 года такие данные будут передаваться из Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматизированную информационную систему ОСАГО (АИС ОСАГО).

Средний размер страхового возмещения по договору ОСАГО уже превысил 80 тыс. рублей, так что повышение лимита с 50 тыс. до 100 тыс. рублей вполне обосновано. По мнению разработчиков законопроекта, эта мера позволит более плавно перейти к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы.

«В связи с невозможностью оборудования всех используемых в России транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП и удовлетворяющими требованиям закона об ОСАГО, существует необходимость использования альтернативных вариантов фиксации и передачи страховщикам информации о фактах и обстоятельствах ДТП, произошедших на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей», — отмечается в сообщении комиссии по законопроектной деятельности.

Предлагается также разрешить оформление ДТП по европротоколу независимо от наличия разногласий относительно обстоятельств ДТП. При этом страховое возмещение будет производиться в пределах 100 тыс. рублей при условии фиксации обстоятельств ДТП техническими средствами контроля или другими предусмотренными законопроектом устройствами.



