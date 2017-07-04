Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на мошенничество. Мужчина написал заявление на кредит, предъявив поддельные документы, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

Сообщение о мошенничестве поступило в ОМВД России по Басманному району от сотрудника одного из столичных банков. Заявитель сообщил, что к ним обратился мужчина с заявлением на получение кредита.

«Клиент предъявил документы, на основании которых написал заявление на получение денежных средств в размере 38 млн рублей. При проверке представленных документов у сотрудника банка возникли сомнения в их подлинности, вследствие чего банк отказал мужчине в выдаче кредита», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что задержанный предъявил в банке поддельный паспорт на чужое имя.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.