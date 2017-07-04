«Дочка» Внешэкономбанка — «ВЭБ Инновации» начала отбор высокотехнологичных проектов для участия в акселераторе и телешоу, которое выйдет на телеканале НТВ. Главный приз — 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.



«Инициаторы проектов могут подать заявку на участие в отборе «ВЭБ Инноваций» на сайте идеянамиллион.рф. Основными критериями оценки станут наукоемкость, наличие MVP (минимально жизнеспособного продукта, то есть прототип), квалификация команды и перспективы коммерциализации разработок. Для проведения экспертизы проектов «ВЭБ Инновации» будут использовать широкую внешнюю сеть российских и международных экспертов, включая представителей научного сообщества, корпораций и венчурных фондов», — говорится в релизе.



До 15 августа будут отобраны 25 инновационных бизнес-проектов — наиболее интересным командам будет предложено принять участие в съемках телепроекта на канале НТВ. «На протяжении нескольких серий шоу жюри, состоящее из представителей бизнеса, инвестиционных фондов и институтов развития, будет оценивать, как участники справляются с поставленными задачами. В финал шоу выйдут шесть проектов, три из которых станут призерами и получат призы — 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие бизнеса от ВЭБа и его партнеров. Шоу выйдет в эфир в ноябре 2017 года», — отметили в ВЭБе.

Предполагается, что значительную долю участников телешоу составят резиденты фонда «Сколково», совместно с которым будет реализован этот проект.

