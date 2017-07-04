Объем Резервного фонда РФ по состоянию на 1 июля составил 987,27 млрд рублей, что эквивалентно 16,71 млрд долларов, объем ФНБ — 4 трлн 385,49 млрд рублей (74,22 млрд долларов). Об этом свидетельствуют материалы Минфина.

На 1 июня объем Резервного фонда равнялся 932,7 млрд рублей, то есть за месяц он увеличился на 5,9%. Объем ФНБ в июне вырос на 4,6% (с 4 трлн 192,3 млрд рублей на 1 июня).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2016 года по 30 июня 2017-го составила 0,004 млрд долларов, что эквивалентно 0,22 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 июня — 15,14 млрд рублей.



Расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря по 30 июня составила отрицательную величину, равную минус 0,01 млрд долларов (минус 0,62 млрд рублей). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 июня равнялась 31,87 млрд рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2017 году составил 30,24 млрд рублей (0,53 млрд долларов).