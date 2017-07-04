Петербургский Витабанк снизил доходность депозитов для юридических лиц.

Ставки по депозитам «С максимальным доходом» (от одного месяца до двух лет), «С пополнением» (от трех месяцев до двух лет) и «С досрочным расторжением и выплатой процентов» (на два года) снижены на 0,25 процентного пункта и составляют теперь 7,25—10,25%, 8—10% и 9,25% годовых соответственно.

Также банк предлагает открыть эти депозиты индивидуальным предпринимателям под 6,25—9,25% годовых, 7-9%, и 8,25% соответственно.

Минимальная сумма размещения по вышеперечисленным депозитам — 100 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется ежемесячно, ежеквартально либо в конце срока. Допускается внесение дополнительных взносов в депозит «С пополнением».