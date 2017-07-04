Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая (ГБРК, China Development Bank) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций на общую сумму 50 млрд рублей (6 млрд юаней, или около 850 млн долларов США) на срок финансирования до 15 лет, сообщили в пресс-службе госкорпорации.



Соответствующий документ подписали председатель ВЭБа Сергей Горьков и председатель совета директоров ГБРК Ху Хуайбан.

«Всего ВЭБ договорился о привлечении до 2 миллиардов долларов США, которые будут направлены на поддержку инновационных проектов, в первую очередь российских. Соглашение предусматривает поддержку высокотехнологичных и инновационных проектов, включая проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) с помощью различных инструментов финансирования, в том числе путем участия в фондах прямых инвестиций и выкупа облигационных выпусков. Стороны также договорились о поддержке экспортных проектов в данной сфере», — отмечается в релизе.

«Мы очень плотно сотрудничаем с китайскими партнерами именно в сфере поддержки инноваций — одного из фокусных направлений Стратегии развитии ВЭБа. Потенциал этого рынка неисчерпаем. Мы видим большой интерес к проектам с китайским фактором, реализуемым в России. Привлекаемые средства могут быть направлены на финансирование проектов в энергетике, транспорте, промышленной и энергетической инфраструктуре, трансграничных проектах в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал Горьков.



Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает приоритетное участие Внешэкономбанка в развитии отраслей догоняющего развития (промышленность высоких переделов, поддержка несырьевого экспорта, инфраструктура и др.) и опережающего развития (квантовые технологии, блокчейн, нейротехнологии и биотехнологии).



Отметим, в начале июня Внешэкономбанк и индийская SREI Infrastructure Finance Ltd договорились создать совместный Фонд по поддержке IT-технологий и инноваций с целевым объемом инвестиций до 200 млн долларов.

