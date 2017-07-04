Новикомбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Капитал» и «Зарплатный Капитал» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до двух лет) привлекаются под 7—7,9% (ранее — под 7,3—8,25%) и 7,1—8% (вместо 7,4—8,45%) годовых соответственно, «Premium Капитал» (от 5 млн рублей на срок от трех месяцев до двух лет) — под 7,25—8,25% (прежде — под 7,5—8,55%) годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

«Рост» и «Зарплатный Рост» (от 1 тыс. рублей на 61—400 дней) открываются под 6,4—6,9% (до этого — под 6,9—7,45%) и 6,5—7% (ранее — под 7—7,55%) годовых соответственно, «Premium Рост» (от 5 млн рублей на 91—400 дней) — под 6,7—7,1% (вместо 7,1—7,75%) годовых.

«Комфорт» и «Зарплатный Комфорт» (от 10 тыс. рублей) доступны под 4,5—6% (до этого — под 5,25—7,05%) и 4,6—6,1% (ранее — под 5,35—7,1% ) годовых соответственно, «Premium Комфорт» (от 2,5 млн рублей) — под 5,7—6,5% (вместо 6,25—7,45%). Сроки размещения трех вкладов — полгода и год.

По вышеперечисленным вкладам пополнение счета возможно. Проценты по ним ежемесячно выплачиваются или капитализируются по выбору вкладчика.