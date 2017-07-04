Заубер Банк возобновил прием вклада «Заубер-Привилегия Рубль» на новых условиях и прекратил прием вклада «Заубер-Привилегия Доллар».
«Заубер-Привилегия Рубль» предназначен для клиентов, имевших вклады в банке, закрывшиеся до 3 июля 2017 года. Вклад открывается на сумму от 30 тыс. рублей на 1 111 дней под 8,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
При досрочном расторжении договора в течение первых 180 дней проценты пересчитываются по ставке 4,5%, а начиная со 181-го дня — по ставке 8% годовых.
Расходные операции и пополнение не допускаются.
АО «Заубер Банк» — небольшая кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов (в том числе строительных компаний), а также на привлечение средств физических лиц во вклады и розничное кредитование.
На текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,8% акций.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,20 млрд рублей (395-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,69 млрд, кредитный портфель — 0,97 млрд, обязательства перед населением — 0,53 млрд.