Заубер Банк возобновил прием вклада «Заубер-Привилегия Рубль» на новых условиях и прекратил прием вклада «Заубер-Привилегия Доллар».

«Заубер-Привилегия Рубль» предназначен для клиентов, имевших вклады в банке, закрывшиеся до 3 июля 2017 года. Вклад открывается на сумму от 30 тыс. рублей на 1 111 дней под 8,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

При досрочном расторжении договора в течение первых 180 дней проценты пересчитываются по ставке 4,5%, а начиная со 181-го дня — по ставке 8% годовых.

Расходные операции и пополнение не допускаются.