Генеральная прокуратура Украины открыла дело о доведении ПриватБанка до банкротства, сообщает «112 Украина» со ссылкой на председателя правления банка Александра Шлапака.

«В отношении бывших собственников ПриватБанка возбуждено уголовное производство за доведение финучреждения до неплатежеспособности», — цитирует Шлапака издание.

Уголовное дело возбуждено по ст. 218 («Фиктивное банкротство») и ст. 220 («Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности») Уголовного кодекса Украины.

3 июля украинское издание «Экономическая правда» сообщило со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

Правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение национализировать ПриватБанк, чтобы, как оно утверждало, спасти как сам ПриватБанк, так и всю банковскую систему. В январе 2017 года Украина докапитализировала ПриватБанк на 107 млрд гривен (около 4 млрд долларов). Основным владельцем ПриватБанка был украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Он назвал национализацию «классическим рейдерством».

В апреле Валерия Гонтарева, на тот момент занимавшая пост главы НБУ, сообщила, что в последнюю ночь перед решением о национализации руководство ПриватБанка осуществило мошеннические операции на 16 млрд гривен (593,16 млн долларов).