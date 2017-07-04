АО «КБ «Иваново» — небольшой по размеру активов региональный банк, расположенный и сконцентрировавший свою деятельность в Ивановской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств физических лиц и розничное кредитование. Базовый источник финансирования деятельности — вклады физических лиц (70,8%).

Акционерами и бенефициарами банка являются бывший член палаты Представителей конгресса США от штата Северная Каролина, владелец Financial Guaranty Corporation (FGC) Чарльз Тейлор (80,20%), генерал-майор запаса ФСБ РФ, государственный советник налоговой службы II ранга, совладелец, исполнительный директор ООО «ЭнАк» и председатель наблюдательного совета банка Борис Большаков и Ирина Хилкова (родственники), совместно владеющие 19,80% акций общества.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 3,66 млрд рублей (329-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,46 млрд, кредитный портфель — 2,94 млрд, обязательства перед населением — 2,49 млрд.