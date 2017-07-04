Банк «Российский Капитал» разрабатывает новую стратегию, согласно которой он преобразуется в универсальный ипотечно-строительный банк под управлением АИЖК (Агентства ипотечного жилищного кредитования). Основным направлением банка станет ипотечное кредитование, его доля составит 50%, рассказал председатель правления «РосКапа» Михаил Кузовлев. По его словам, долю строительства еще предстоит определить.
«Банк будет универсальным, но 50% продуктов банка — ипотека. И нам нужно быть банком, который будет выдавать много ипотечных кредитов», — сказал глава кредитной организации.
Он также отметил, что проект «СУ-155» стал знаковым для банка, так как сформулировал стратегию развития.
«Сейчас обсуждается количество точек, продуктивность, возможность реализации диджитал-модели. Доля стройки должна быть каким-то образом определена», — сообщил он, уточнив, что сейчас доля строительства в портфеле банка составляет 12%.
Совкомбанк продает долю в банке «Пойдем!» председателю правления «Российского Капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Михаилу Кузовлеву. Конфликта интересов в сделке он не видит, пишут «Ведомости».
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 373,53 млрд рублей (27-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,60 млрд, кредитный портфель — 170,63 млрд, обязательства перед населением — 123,15 млрд.