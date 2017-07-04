Банк «Российский Капитал» разрабатывает новую стратегию, согласно которой он преобразуется в универсальный ипотечно-строительный банк под управлением АИЖК (Агентства ипотечного жилищного кредитования). Основным направлением банка станет ипотечное кредитование, его доля составит 50%, рассказал председатель правления «РосКапа» Михаил Кузовлев. По его словам, долю строительства еще предстоит определить.

«Банк будет универсальным, но 50% продуктов банка — ипотека. И нам нужно быть банком, который будет выдавать много ипотечных кредитов», — сказал глава кредитной организации.

Он также отметил, что проект «СУ-155» стал знаковым для банка, так как сформулировал стратегию развития.

«Сейчас обсуждается количество точек, продуктивность, возможность реализации диджитал-модели. Доля стройки должна быть каким-то образом определена», — сообщил он, уточнив, что сейчас доля строительства в портфеле банка составляет 12%.

Предправления «Российского Капитала» покупает 25% банка «Пойдем!» Совкомбанк продает долю в банке «Пойдем!» председателю правления «Российского Капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Михаилу Кузовлеву. Конфликта интересов в сделке он не видит, пишут «Ведомости».