Реализация программы «Цифровая экономика» способна стать новым импульсом для научно-технологического развития России, но необходимо еще проработать вопросы управления программой и механизмы ее финансирования. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.



«Реализация программы «Цифровая экономика» способна стать новым импульсом для научно-технологического развития России с фокусом на цифровые технологии будущего, такие как искусственный интеллект, блокчейн, Big Data, облачные сервисы, виртуальная и дополненная реальность, дроны и роботы, Интернет вещей и другие... В рамках дальнейшего обсуждения этой инициативы важно более детально проработать вопросы управления программой, а также формирование соответствующего инвестиционного климата и механизмов финансирования, в том числе венчурного», — пояснил он.

Греф отметил, что программа предполагает использование комплексного подхода к стимулированию технологических инноваций, увязывающего в единое целое формирование базовых институциональных условий для цифровой экономики, развитие сквозных технологий, основанных на фундаментальных исследованиях, а также меры по созданию предложения и формированию спроса на цифровые инновации на конкретных отраслевых рынках.

Фонд цифровой экономики появится в России в 2017 году Фонд цифровой экономики появится в России уже в этом году. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента развития высоких технологий Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Салават Мигранов на открытии IV Межрегиональной конференции «E-Yakutia» в Якутске.