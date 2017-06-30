Реализация программы «Цифровая экономика» способна стать новым импульсом для научно-технологического развития России, но необходимо еще проработать вопросы управления программой и механизмы ее финансирования. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Реализация программы «Цифровая экономика» способна стать новым импульсом для научно-технологического развития России с фокусом на цифровые технологии будущего, такие как искусственный интеллект, блокчейн, Big Data, облачные сервисы, виртуальная и дополненная реальность, дроны и роботы, Интернет вещей и другие... В рамках дальнейшего обсуждения этой инициативы важно более детально проработать вопросы управления программой, а также формирование соответствующего инвестиционного климата и механизмов финансирования, в том числе венчурного», — пояснил он.
Греф отметил, что программа предполагает использование комплексного подхода к стимулированию технологических инноваций, увязывающего в единое целое формирование базовых институциональных условий для цифровой экономики, развитие сквозных технологий, основанных на фундаментальных исследованиях, а также меры по созданию предложения и формированию спроса на цифровые инновации на конкретных отраслевых рынках.
Фонд цифровой экономики появится в России уже в этом году. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента развития высоких технологий Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Салават Мигранов на открытии IV Межрегиональной конференции «E-Yakutia» в Якутске.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.