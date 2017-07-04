Тинькофф Банк установил первый smart-банкомат. Устройство расположено в московском торговом центре «Водный». Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram председатель совета директоров финучреждения Олег Тиньков.

«Вот он первый smart-банкомат #тинькоффбанк! Он умеет все. Настоящий робот», — написал он в комментарии к публикации.

«Это первый банкомат Тинькофф Банка, который стоит в головном офисе. В ближайшее время мы установим смарт-банкоматы в других местах, детали по расположению, количеству и функциям уточним дополнительно», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В марте Тиньков заявлял, что Тинькофф Банк запустит свою собственную банкоматную сеть в крупных городах. «У нас будут свои банкоматы. В этом году мы ставим некоторое количество банкоматов. Своя банкоматная сеть будет в больших городах. Мы понимаем, где наши клиенты находятся, где они снимают деньги, и там будут стоять наши банкоматы», — заявлял журналистам Тиньков в кулуарах Всероссийской банковской конференции.

Тинькофф Банк запустит свою банкоматную сеть Тинькофф Банк запустит свою собственную банкоматную сеть в крупных городах. Об этом рассказал ключевой владелец, председатель совета директоров банка Олег Тиньков.