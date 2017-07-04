Тинькофф Банк установил первый smart-банкомат. Устройство расположено в московском торговом центре «Водный». Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram председатель совета директоров финучреждения Олег Тиньков.
«Вот он первый smart-банкомат #тинькоффбанк! Он умеет все. Настоящий робот», — написал он в комментарии к публикации.
«Это первый банкомат Тинькофф Банка, который стоит в головном офисе. В ближайшее время мы установим смарт-банкоматы в других местах, детали по расположению, количеству и функциям уточним дополнительно», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В марте Тиньков заявлял, что Тинькофф Банк запустит свою собственную банкоматную сеть в крупных городах. «У нас будут свои банкоматы. В этом году мы ставим некоторое количество банкоматов. Своя банкоматная сеть будет в больших городах. Мы понимаем, где наши клиенты находятся, где они снимают деньги, и там будут стоять наши банкоматы», — заявлял журналистам Тиньков в кулуарах Всероссийской банковской конференции.
Тинькофф Банк запустит свою собственную банкоматную сеть в крупных городах. Об этом рассказал ключевой владелец, председатель совета директоров банка Олег Тиньков.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 211,07 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,19 млрд, кредитный портфель — 137,55 млрд, обязательства перед населением — 121,41 млрд.