ЦБ установил официальные курсы валют на 5 июля. Курс доллара повысился на 26 копеек, составив 59,2295 рубля (58,9695 рубля на 4 июля). Курс евро увеличился на 9,5 копейки, до 67,2966 рубля (67,2016 рубля на 4 июля).

Российская валюта продолжает дешеветь, констатирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. Он не исключает, что уже к концу недели курс доллара преодолеет отметку 60 рублей.

«Крупные игроки все охотнее наращивают позиции против рубля, ожидая, что низкие цены на нефть и нарастающая геополитическая напряженность могут стать причиной ослабления национальной валюты. Более того, в правительстве РФ также заявляют о том, что излишне крепкий рубль бьет по бюджету, а прогнозы министерств указывают на необходимость 10-процентной девальвации рубля», — комментирует эксперт.

Однако, уточняет он, очередная волна снижения курса рубля начнется лишь в конце III квартала. «В ближайшее же время рубль будет поддерживать приток горячего спекулятивного капитала, который пытается «заскочить в уходящий поезд», — поясняет Волков.

Даже если в конце недели курс доллара и вырастет до 60 рублей, то до конца месяца курс американской валюты прибавит лишь 2 рубля, полагает он.

Негативное влияние на курс российской валюты способны оказать отрицательная динамика нефти, сезонные факторы, а также события на политической арене, продолжает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

«Стоимость нефти немного снижается после периода длительного роста, спровоцированного снижением буровой активности американских компаний и последствиями тропических штормов. Инвесторы продолжают опасаться, что наращивание добычи в некоторых странах, в первую очередь Ливии и Нигерии, разбалансирует нефтяной рынок», — комментирует эксперт. Игроки, добавляет он, с интересом ожидают публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и данных о безработице в США за июнь.

На рубль еще оказывают давление другие факторы, в том числе встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 на этой неделе, замечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Он уточнил, что этот фактор будет действовать до следующей недели, так как саммит пройдет 7—8 июля.

Высокая волатильность по рублю пока будет сохраняться, прогнозирует банкир.