Банк России запускает серию прямых эфиров на официальной странице в Facebook, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Первая прямая линия состоится 6 июля в 12:00 (мск) и будет посвящена теме «Риски vs доходность. Что нужно знать частному инвестору». В прямом эфире первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов расскажет, что нужно знать начинающему инвестору и как найти баланс между риском и доходностью, а также ответит на поступившие вопросы», — говорится в релизе.

В Центробанке добавили, что вопросы можно оставлять заранее в комментариях на Facebook, а также присылать на электронный адрес socialmedia@mail.cbr.ru.