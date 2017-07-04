Социнвестбанк предложил новый вклад. «Гарантия успеха» открывается в рублях, долларах США и евро под 6—7,6%, 0,1—1,3% и 0,1—0,2% годовых соответственно. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или капитализируются. Минимальный первоначальный взнос — 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Сроки привлечения средств: 91 ,181 и 365 дней.

Вклад можно пополнять на сумму от 1 тыс. рублей, 100 единиц инвалюты. Прием дополнительных взносов прекращается за 30, 60, 90 дней до окончания срока вклада на 91, 181, 365 дней соответственно. Расходные операции не допускаются.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по льготной ставке, величина которой зависит от размера вклада и срока хранения средств», — сообщает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.