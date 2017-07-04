Социнвестбанк предложил новый вклад. «Гарантия успеха» открывается в рублях, долларах США и евро под 6—7,6%, 0,1—1,3% и 0,1—0,2% годовых соответственно. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или капитализируются. Минимальный первоначальный взнос — 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Сроки привлечения средств: 91 ,181 и 365 дней.
Вклад можно пополнять на сумму от 1 тыс. рублей, 100 единиц инвалюты. Прием дополнительных взносов прекращается за 30, 60, 90 дней до окончания срока вклада на 91, 181, 365 дней соответственно. Расходные операции не допускаются.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по льготной ставке, величина которой зависит от размера вклада и срока хранения средств», — сообщает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
АО «Социнвестбанк» ─ региональный банк с развитой сетью продаж в Республике Башкортостан. В настоящий момент проходит процедуру финансового оздоровления. Санатором выступает ПАО АКБ «Российский капитал», который на текущий момент является единственным акционером банка. В своем регионе банк занимает первое место по размеру активов. Ключевыми направлениями деятельности являются операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования. Кредитование развито слабо. Основой базы фондирования выступают привлеченные МБК, а также средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 52,12 млрд рублей (92-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -7,10 млрд, кредитный портфель — 8,60 млрд, обязательства перед населением — 13,49 млрд.