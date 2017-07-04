Россельхозбанк заключил соглашение о финансовом сотрудничестве с одним из крупнейших китайских банков — Государственным банком развития Китая, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Соответствующий документ подписали председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев и председатель совета директоров Банка развития Китая Ху Хуайбан.
«В настоящее время мы активно развиваем взаимодействие с финансовыми институтами стран Азиатско-Тихоокеанского региона и, в первую очередь, Китайской Народной Республики. Подписанное сегодня соглашение предусматривает возможность привлечения Россельхозбанком кредитных ресурсов от Государственного банка развития Китая в объеме 1 миллиарда юаней. Реализация достигнутых договоренностей внесет реальный вклад в развитие финансового и инвестиционного сотрудничества между нашими странами», — заявил Патрушев.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2 716,59 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 383,23 млрд, кредитный портфель — 1 805,90 млрд, обязательства перед населением — 690,54 млрд.