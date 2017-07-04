На фоне политических неурядиц в США евро показывает самую яркую динамику роста. Это единственная валюта, которая за май выросла к рублю более чем на 1,5% и на 4,8% к доллару и продолжила подобную динамику в июне. Надежд на сохранение стабильности курса рубля к евро все меньше.