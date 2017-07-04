ВЭБ рассчитывает к осени финализировать сделку по продаже банка «Глобэкс» и Связь-Банка. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

«У нас по плану в этом году (закрыть сделку по продаже банков. — Прим. ред.). Соответственно, мы думаем, к осени финализируем сделку», — сказал Горьков.

При этом он не раскрыл претендентов на приобретение банков.

Как ранее сообщал Горьков, Внешэкономбанк сможет структурировать основные параметры сделок по продаже Связь-Банка и банка «Глобэкс» в июле.

Согласно стратегии госкорпорации до 2021 года, ВЭБ планирует до конца 2018 года вывести из состава группы дочерние Проминвестбанк, Связь-Банк и банк «Глобэкс».

СМИ: ЦБ предложил оставить Связь-Банк и «Глобэкс» ВЭБу Внешэкономбанку придется отложить продажу двух своих дочерних банков — Связь-Банка и «Глобэкса». Центробанк предложил оставить их госкорпорации. Риски продать их не тому покупателю велики, к тому же продать их на условиях госкорпорации практически невозможно, пишут «Ведомости».

Глобэкс АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору.



По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 197,57 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 18,37 млрд, кредитный портфель — 115,72 млрд, обязательства перед населением — 56,83 млрд.