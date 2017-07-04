Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 2 процентных пункта. Изменен порядок формирования ставки: теперь проценты не зависят от срока кредита и размера первоначального взноса, на размер ставки влияют тип закладываемой недвижимости, сумма кредита (больше или меньше 3 млн рублей) и категория заемщика.

Базовая процентная ставка по ипотеке на покупку квартиры, таунхауса или апартаментов на первичном или вторичном рынке недвижимости составляет 10—10,25% годовых для заемщиков «с улицы». Для готового или строящегося жилья, приобретаемого у застройщиков, являющихся ключевыми партнерами банка, установлены ставки 9,75—10% годовых. Ипотека на земельный участок или жилой дом с землей предоставляется под 12% годовых.

Процентная ставка по целевому кредиту под залог имеющейся в собственности квартиры или таунхауса с земельным участком — 10—10,25% годовых, под залог дома с земельным участком — 12% годовых.

Для молодых семей (в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а также неполная семья, состоящая из одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет), работников бюджетных организаций, «надежных» клиентов предусмотрены специальные условия — от 9,5% годовых.

Сумма кредита — от 100 тыс. до 20 млн рублей, срок — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости вторичной квартиры или дома, 20% стоимости строящейся квартиры, 30% стоимости апартаментов. Максимальное соотношение суммы кредита к стоимости обеспечения при кредитовании под залог имеющейся в собственности недвижимости — 70%.

«Погашение кредита возможно аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика. При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка не увеличивается. Возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.