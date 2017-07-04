Нико-Банк начал выпускать дебетовые карты платежной системы «Мир».

Банк предлагает оформить дебетовые карты, выпускаемые в категории «Мир Классическая».

Карта «Социальная» оформляется бесплатно, плата за годовое обслуживание отсутствует. Карта предназначена для получения пенсии или выплат социального характера. По «Социальной» карте предусмотрено начисление от 1% до 7% годовых на остаток средств.

Плата за выпуск и обслуживание дебетовой карты «Мир Классическая» взимается единовременно за весь срок ее действия в размере 1 тыс. рублей.

Срок действия всех карт — три года.

Снять бесплатно денежные средства можно в банкоматах и кассах банка. За снятие наличных в устройствах сторонних кредитных организаций взимается комиссия 1%, но не менее 90 рублей.

«Невысокая плата за СМС-информирование в размере 25 рублей в месяц является главным преимуществом продукта, как и отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.