Нико-Банк начал выпускать дебетовые карты платежной системы «Мир».
Банк предлагает оформить дебетовые карты, выпускаемые в категории «Мир Классическая».
Карта «Социальная» оформляется бесплатно, плата за годовое обслуживание отсутствует. Карта предназначена для получения пенсии или выплат социального характера. По «Социальной» карте предусмотрено начисление от 1% до 7% годовых на остаток средств.
Плата за выпуск и обслуживание дебетовой карты «Мир Классическая» взимается единовременно за весь срок ее действия в размере 1 тыс. рублей.
Срок действия всех карт — три года.
Снять бесплатно денежные средства можно в банкоматах и кассах банка. За снятие наличных в устройствах сторонних кредитных организаций взимается комиссия 1%, но не менее 90 рублей.
«Невысокая плата за СМС-информирование в размере 25 рублей в месяц является главным преимуществом продукта, как и отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 11,51 млрд рублей (199-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,68 млрд, кредитный портфель — 6,06 млрд, обязательства перед населением — 7,75 млрд.