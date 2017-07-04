Углеметбанк снизил ставку по кредиту «Большие возможности» на 0,5 процентного пункта. Теперь получить денежные средства без обеспечения можно под 19,5—20,5% годовых.

При наличии поручительства физического лица ставка устанавливается в диапазоне от 17,5% до 18,5% годовых. В случае обеспечения кредита залогом автомобиля проценты начисляются по ставке от 16,5% до 17,5% годовых, залогом недвижимости — от 15,5% до 16,5% годовых.

Сумма необеспеченного займа варьируется от 20 тыс. до 1 млн рублей. При наличии залога и поручительства минимальная сумма кредита составляет 50 тыс. рублей, максимальная — ограничена платежеспособностью клиента. Срок финансирования может достигать шести лет.

«Ставки действуют при заключении клиентом договора личного страхования, при отказе от страховки ставка увеличится на 1 процентный пункт. Для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в других банках, предоставляется скидка в размере 0,5 процентного пункта. Также ставка снижается на 1 процентный пункт со второго года кредитования при оплате кредита без просрочек. Кроме того, банк предлагает различные скидки для льготных категорий клиентов», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Погашение кредита осуществляется аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика, в последнем случае размер итоговой переплаты будет существенно ниже. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).