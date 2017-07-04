Углеметбанк снизил ставку по кредиту «Большие возможности» на 0,5 процентного пункта. Теперь получить денежные средства без обеспечения можно под 19,5—20,5% годовых.
При наличии поручительства физического лица ставка устанавливается в диапазоне от 17,5% до 18,5% годовых. В случае обеспечения кредита залогом автомобиля проценты начисляются по ставке от 16,5% до 17,5% годовых, залогом недвижимости — от 15,5% до 16,5% годовых.
Сумма необеспеченного займа варьируется от 20 тыс. до 1 млн рублей. При наличии залога и поручительства минимальная сумма кредита составляет 50 тыс. рублей, максимальная — ограничена платежеспособностью клиента. Срок финансирования может достигать шести лет.
«Ставки действуют при заключении клиентом договора личного страхования, при отказе от страховки ставка увеличится на 1 процентный пункт. Для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в других банках, предоставляется скидка в размере 0,5 процентного пункта. Также ставка снижается на 1 процентный пункт со второго года кредитования при оплате кредита без просрочек. Кроме того, банк предлагает различные скидки для льготных категорий клиентов», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Погашение кредита осуществляется аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика, в последнем случае размер итоговой переплаты будет существенно ниже. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 8,57 млрд рублей (222-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,15 млрд, кредитный портфель — 1,75 млрд, обязательства перед населением — 4,53 млрд.